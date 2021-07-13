На Украине раскрыли подоплёку отставки главы МВД Авакова

Павел Шеремет погиб летом 2016 года, его машину взорвали в центре Киева. В декабре 2019 в убийстве обвинили военную медсестру, детского хирурга, а также музыканта и ветерана силовой операции в Донбассе. Все они отрицают свою вину. При этом Владимир Зеленский не исключает, что к убийству может быть причастна Служба безопасности Украины.

Арсен Аваков возглавил МВД Украины 27 февраля 2014 года. Он был одним из двух министров, которые сохранили свои портфели после того, как Владимир Зеленский сменил Петра Порошенко на посту президента.

По данным агентства «Украинские Национальные Новости», Верховная рада рассмотрит вопрос об отставке Авакова 15 июля. Сегодня вечером президентская фракция «Слуга народа» соберется на заседание для рассмотрения кадровых вопросов, в том числе и о главе МВД. Предполагается, что в заседании примет участие президент Украины Владимир Зеленский, который находился с визитом в Берлине.

