На Украине раскрыли подоплёку отставки главы МВД Авакова
Экс-министр - весьма влиятельный в стране человек, но его дальнейшие шаги, вероятно, будут согласовываться с Вашингтоном, предположил глава фонда «Украинская политика».
Арсен Аваков после отставки с поста министра внутренних дел Украины не уйдёт из политики, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.
«По большому счёту Аваков, это – государство в государстве. Этот человек очень давно в бизнесе и политике, его состояние оценивается в один миллиард долларов. У него серьёзная группа влияния в регионах, свои люди есть практически во всех фракциях Верховной рады. Президент Владимир Зеленский опасался, что Аваков осенью может поддержать оппозицию, в первую очередь, Петра Порошенко, и вместе с ним вывести людей на улицу. Глава МВД контролирует и национальную полицию (около 200 тысяч человек) и национальную гвардию (60 тысяч штыков), кроме того, в значительной степени он контролирует ветеранские организации бывших добровольческих батальонов, которые представляют опасность для действующей власти», - пояснил украинский политолог.
Сегодня вечером на сайте Министерства внутренних дел Украины опубликовано заявление Арсена Авакова об отставке. По словам Константина Бондаренко, в любом случае, свои дальнейшие шаги он будет согласовывать с западными кураторами.
«Какие-либо перспективы Авакова не возможны без координации со стороны групп иностранного влияния, которые очень сильны на Украине. Без поддержки посольств США и Великобритании невозможно даже думать об успехе каких-то радикальных действий, перевороте, майдане. Поэтому, скорее всего, он будет идти по легальному пути. Теперь, когда отставка Авакова состоялась, мы узнаем, о чём накануне он разговаривал с временным поверенным в делах США в Киеве Джорджем Кентом», - отметил Бондаренко.
Помимо встречи с Аваковым американский посланник провёл также накануне встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым. Некоторые украинские СМИ именно главу СНБО называют возможных кандидатом на пост нового министра внутренних дел.
По словам руководителя фонда «Украинская политика», напряжение между Аваковым и Зеленским наметилось ещё два месяца назад на почве расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
«В мае президент заявил, что, если не будут подтверждены обвинения со стороны Авакова в адрес подозреваемых, глава МВД должен будет уйти в отставку. При этом Зеленский дал понять, что не верит в их виновность. Несмотря на заявленные «неопровержимые доказательства», дело до сих пор не передано в суд. Получается, что Аваков поспешил заявить, что оно раскрыто. На протяжении последующих двух месяцев постоянно проходили пикировки между Аваковым и офисом президента. Стало понятно, что отставка главы МВД – вопрос времени», - добавил Бондаренко.
Павел Шеремет погиб летом 2016 года, его машину взорвали в центре Киева. В декабре 2019 в убийстве обвинили военную медсестру, детского хирурга, а также музыканта и ветерана силовой операции в Донбассе. Все они отрицают свою вину. При этом Владимир Зеленский не исключает, что к убийству может быть причастна Служба безопасности Украины.
Арсен Аваков возглавил МВД Украины 27 февраля 2014 года. Он был одним из двух министров, которые сохранили свои портфели после того, как Владимир Зеленский сменил Петра Порошенко на посту президента.
По данным агентства «Украинские Национальные Новости», Верховная рада рассмотрит вопрос об отставке Авакова 15 июля. Сегодня вечером президентская фракция «Слуга народа» соберется на заседание для рассмотрения кадровых вопросов, в том числе и о главе МВД. Предполагается, что в заседании примет участие президент Украины Владимир Зеленский, который находился с визитом в Берлине.
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