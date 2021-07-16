Новый глава МВД Украины намерен заняться «возвращением» Донбасса и Крыма

«Уверяю вас, что я буду принимать активное участие в создании развития активной системы территориальной обороны и во всех мероприятиях, которые будут способствовать возобновлению территориальной целостности Украины", - сказал он, выступая в парламенте в пятницу.

Монастырский заявил, что большую част работы планирует посвятить внутренней безопасности и обороне его страны «в тесном сотрудничестве с министерством обороны, Генштабом и украинской разведкой».

Верховная Рада Украины назначила в пятницу новым министром внутренних дел Дениса Монастырского, представляющего пропрезидентскую партию «Слуга народа».

13 июля заявление об отставке подал Арсен Аваков, занимавший должность главы МВД с февраля 2014 года.

