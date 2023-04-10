В ВСУ заявили о сложной, но контролируемой ситуации в Артемовске

По данным ресурса, Сырский побывал на Артемовском направлении на наиболее «горячих участках фронта». Указывается, что на месте он «принял оперативные решения и поставил задачи».

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинская армия не получала приказа от командования о выводе войск из Артемовска в Донецкой народной республике. По словам политика, «бегства» или спланированного вывода ВСУ из города пока не предвидится, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

