В ВСУ заявили о сложной, но контролируемой ситуации в Артемовске

Ситуация в Артемовске (Бахмуте) сложная, но контролируемая. Такое заявление сделал командующий восточной группировкой украинских войск Александр Сырский, слова которого приводит ресурс Military Media Center.

Он отметил, что бои носят крайне ожесточенный характер. Сырский подчеркнул, что ВСУ продолжают держать оборону.

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По данным ресурса, Сырский побывал на Артемовском направлении на наиболее «горячих участках фронта». Указывается, что на месте он «принял оперативные решения и поставил задачи».

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинская армия не получала приказа от командования о выводе войск из Артемовска в Донецкой народной республике. По словам политика, «бегства» или спланированного вывода ВСУ из города пока не предвидится, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны Украины
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