Пушилин: ВСУ не получили приказа о выходе из Артемовска

Украинская армия не получала приказа от командования о выводе войск из Артемовска в Донецкой народной республике. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.

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По словам политика, «бегства» или спланированного вывода ВСУ из города не предвидится.

Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что бойцы ЧВК установили российский флаг на здании администрации Артемовска, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Юридически город взят российскими силами.

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ФОТО: РИА Новости
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