В украинской Раде заявили о невозможности запрета российского контента

«Нужно понимать, что у нас нет 100%-ной возможности запретить московский контент на Украине. Люди включают VPN и в результате смотрят что хотят», — цитирует ее RT.



По словам Фединой, молодые люди в стране выбирают российский контент, протестуя против насильственной украинизации. В этом смысле она рассказал о девушках из Львова, которые пользуются заблокированной на Украине соцсетью «ВКонтакте».



По мнению Фединой, вина в сложившейся на Украине ситуации лежит на Министерстве цифровой трансформации.

Ранее правительство Украины выступило с инициативой запретить все транспортные связи с Россией на 50 лет. Документ опубликован на сайте кабинета министров, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





