В украинской Раде заявили о невозможности запрета российского контента

Украинские власти не в состоянии запретить доступ к российскому контенту. Такое заявление сделала депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» София Федина в интервью YouTube-каналу NewsRoom.

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«Нужно понимать, что у нас нет 100%-ной возможности запретить московский контент на Украине. Люди включают VPN и в результате смотрят что хотят», — цитирует ее RT.

По словам Фединой, молодые люди в стране выбирают российский контент, протестуя против насильственной украинизации. В этом смысле она рассказал о девушках из Львова, которые пользуются заблокированной на Украине соцсетью «ВКонтакте».

По мнению Фединой, вина в сложившейся на Украине ситуации лежит на Министерстве цифровой трансформации.

Ранее правительство Украины выступило с инициативой запретить все транспортные связи с Россией на 50 лет. Документ опубликован на сайте кабинета министров, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: Официальный сайт партии «Слуга народа»
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