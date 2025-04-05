Над Донецком и Макеевкой сбили 28 беспилотников ВСУ

Почти 30 украинских БПЛА нейтрализовали в Донецке и Макеевке прошедшей ночью. Об этом сообщило управление ФСБ по Донецкой Народной Республике.

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«"Купол Донбасса" и средства ПВО Министерства обороны подавили и уничтожили 28... беспилотников», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что Донецк и Макеевка подверглись массовой атаке ударных дронов, в столице ДНР звучали взрывы.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:БеспилотникиДонецкДНР

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