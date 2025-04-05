После повтора рекорда Гретцки Овечкин обратился к россиянам

Накануне матч регулярного первенства НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Чикаго Блэкхокс» завершился победой команды Овечкина со счетом 5:3. В игре россиянин оформил дубль. Теперь на его счету 894 заброшенных шайбы в 1 тысяче 486 матчах. Гретцки для установления этого рекорда потребовались 1 тысяча 487 игр, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

До этого спортивный агент Глеб Чистяков, представляющий интересы Овечкина, в интервью НСН объяснил успех хоккеиста трудолюбием.

Ранее в пресс-службе «Яндекс Маркета» сообщили, что российские болельщики оставили свыше 25 тысяч писем со словами поддержки в адрес Александра Овечкина, передает RT.