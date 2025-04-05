После повтора рекорда Гретцки Овечкин обратился к россиянам
После того, как форвард хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил рекорд бывшего канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, российский спортсмен передал привет России.
Он также поблагодарил соотечественников за поддержку, передает РИА Новости Спорт.
«Будем делать все возможное для того, чтобы побить (рекорд – прим. НСН), - заявил хоккеист журналистам.
Накануне матч регулярного первенства НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Чикаго Блэкхокс» завершился победой команды Овечкина со счетом 5:3. В игре россиянин оформил дубль. Теперь на его счету 894 заброшенных шайбы в 1 тысяче 486 матчах. Гретцки для установления этого рекорда потребовались 1 тысяча 487 игр, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
До этого спортивный агент Глеб Чистяков, представляющий интересы Овечкина, в интервью НСН объяснил успех хоккеиста трудолюбием.
Ранее в пресс-службе «Яндекс Маркета» сообщили, что российские болельщики оставили свыше 25 тысяч писем со словами поддержки в адрес Александра Овечкина, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru