Кабмин Украины предложил запретить транспортные связи с РФ на 50 лет

Правительство Украины выступило с инициативой запретить все транспортные связи с Россией на 50 лет. Документ опубликован на сайте кабинета министров.

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Правительство предложило вынести вопрос на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). В частности, предусматривается запрет прямого воздушного сообщения, запрет въезжать на Украину автотранспорту с российскими номерами.

Кроме того, в инициативе содержатся предложения запретить железнодорожное сообщение во всех таможенных режимах для связанных с Россией лиц.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом. Он напомнил, что Россия никогда не отказывалась от диалога для урегулирования конфликта, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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