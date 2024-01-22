Кабмин Украины предложил запретить транспортные связи с РФ на 50 лет

Правительство предложило вынести вопрос на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). В частности, предусматривается запрет прямого воздушного сообщения, запрет въезжать на Украину автотранспорту с российскими номерами.

Кроме того, в инициативе содержатся предложения запретить железнодорожное сообщение во всех таможенных режимах для связанных с Россией лиц.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом. Он напомнил, что Россия никогда не отказывалась от диалога для урегулирования конфликта, сообщает «Радиоточка НСН».

