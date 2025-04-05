Захарова: Рекомендация ФРГ по празднованию Победы является оскорблением РФ

Рекомендации ФРГ по проведению мероприятий в честь 80-летия Победы во Второй мировой войне являются оскорблением России. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

До это этого издание «Berliner Zeitung» со ссылкой на закрытый документ МИД ФРГ объявило, что приглашение представителей РФ и Белоруссии на праздничные мероприятия федерального, регионального и местного значения не допускается. В материале также говорилось о том, что учреждения могут воспользоваться «правом выдворения по своему усмотрению».