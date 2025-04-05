Захарова: Рекомендация ФРГ по празднованию Победы является оскорблением РФ

Рекомендации ФРГ по проведению мероприятий в честь 80-летия Победы во Второй мировой войне являются оскорблением России. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

До это этого издание «Berliner Zeitung» со ссылкой на закрытый документ МИД ФРГ объявило, что приглашение представителей РФ и Белоруссии на праздничные мероприятия федерального, регионального и местного значения не допускается. В материале также говорилось о том, что учреждения могут воспользоваться «правом выдворения по своему усмотрению».

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Захарова добавила, что, если силовики в Германии действительно будут выгонять бывших советских граждан с торжественных мероприятий, «то иначе, как возрождением нацизма, это нельзя будет назвать».

В 2025 году российских дипломатов не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения советскими войсками концлагеря в Освенциме. В Москве это решение назвали кощунством и частью антироссийской кампании по фальсификации истории Второй мировой войны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поведение Франции и Германии в ходе Минских соглашений было постыдным, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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