ФСИН раскрыла еще 11 убийств «Битцевского маньяка» Пичушкина
Правоохранители раскрыли еще 11 убийств «Битцевского маньяка» Александра Пичушкина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний.
Как отметили в ведомстве, сотрудники Главного оперативного управления в результате совместных мероприятий с уголовным розыском МВД получили сведения о причастности осужденного Пичушкина к ряду нераскрытых преступлений.
«Пичушкин заявил о готовности дачи признательных показаний о совершении им 11 убийств мужчин и женщин в районе Северное Бутово Москвы», — подчеркнули в пресс-бюро.
Александр Пичушкин причастен к 49 убийствам в 1990-2000-х годах, злоумышленник действовал в основном в Битцевском лесу в Москве и совершал преступления с особой жестокостью в отношении людей, находившихся в заведомо беспомощном состоянии. В 2007 году мужчину приговорили к пожизненному заключению.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru