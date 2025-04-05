Нигер не будет принимать участия в праздновании Дня Победы в Москве
Нигер не планирует участвовать в торжествах, приуроченных ко Дню Победы в Москве. Об этом заявил глава МИД республики Бакари Яу Сангаре в беседе с РИА Новости.
«Мы... пока не рассматривали такую возможность. Вероятно, в ближайшие годы на конфедеративном уровне (Альянса государств Сахеля)», - отметил дипломат.
В то же время Бакари Яу Сангаре указал, что решение может быть пересмотрено, приглашение Нигеру могло еще не дойти.
Ранее стало известно, что президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре принял приглашение российского лидера Владимира Путина посетить Москву для участия в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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