В Японии 47 человек пострадали при столкновении двух туристических автобусов
5 апреля 202508:54
Два туристических автобуса столкнулись в тоннеле в пригороде Токио в Японии. Об этом сообщает телеканал NTV.
Инцидент произошел на западной окраине города. В результате аварии пострадали 47 человек. Их жизням ничего не угрожает.
Были ли среди пассажиров автобусов иностранцы, не уточняется. Причины ДТП устанавливаются.
Ранее в городе Нагоя на западе Японии автомобиль выехал на тротуар и врезался в прохожих, семь человек пострадали.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru