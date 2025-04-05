Кнайсль назвала умение прощать главным качеством русских

Главное качество русских - умение прощать, считает руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Об этом она заявила в передаче «Русский ковчег» на телеканале «СПАС».

Как отметила экс-глава МИД, русская душа — загадка, которую она только начинает разгадывать.

«Прежде всего, я ощущаю доброту, сердечность и потрясающую способность прощать. Это качество у вас превыше всего», — сказала она.

Кнайсль удивило, как после Второй мировой войны русские смогли простить немцев. Политик подчеркнула, что русское сердце «потрясающее».

Ранее глава МИД Китая Ван И назвал русских сильной и выносливой нацией.

