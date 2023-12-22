Украина на год продлила запрет на ввоз товаров из России

Представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что власти страны в очередной раз продлили запрет на ввоз на таможенную территорию Украины товаров из России, сообщает ТАСС.

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Речь идёт о постановлении, которое было принято 30 декабря 2015 года. Его действие продлили ещё на год - до 31 декабря 2024 года.

Что касается запрещённых товаров, то в их список попали мясо, рыба, кофе, чай, кондитерские изделия, детское питание и корм для животных, а также табачные изделия и алкоголь. Кроме того, под запретом ввоз некоторых промышленных товаров, транспорта, удобрений и сельскохозяйственной продукции.

Ранее Евросоюз объявил о вводе с 1 января 2024 года запрета на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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