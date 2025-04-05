Депутат Бессараб назвала главные условия для получения высокой пенсии
Большая «белая» заработная плата необходима для получения высокой пенсии. Об этом сообщила «Ленте.ру» член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Прежде всего... необходимо работать в реальном секторе экономики или на государственной службе. Работать обязательно в белую, без всяких неформальных схем и без зарплат в конвертах», — указала парламентарий.
Бессараб пояснила, что из-за серых схем работодатель платит сокращенные страховые взносы, и сотрудник не сможет получить соответствующие индивидуальные пенсионные коэффициенты. По словам депутата, также важно иметь высокую зарплату: чем она выше, тем больше ИПК, и за год можно получить до десяти баллов.
«Если есть такая возможность, то добровольные пенсионные сбережения необходимо сформировать на будущее, а государство поможет до 360 тысяч рублей с дофинансированием», — добавила Бессараб.
Между тем Социальный фонд РФ подсчитал, что в стране проживают 41 169 796 пенсионеров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru