В Госдуме предложили переводить школьников в спецучреждения за буллинг

По его словам, эти предложения являются одними из вариантов, которые сейчас находятся на финальном согласовании. Отмечается, что принять решение об установлении новых правил может комиссия по делам несовершеннолетних с участием школы и родителей.

Метелев объяснил, что законопроект о профилактике травли среди детей в том числе подразумевает «меры ответственности для тех, кто системно занимается травлей, с возможностью изменения их формата обучения». Депутат подчеркнул, что ребенок не должен держать в страхе школу и отравлять атмосферу для остальных учащихся, нарушая этим их права на образовательный процесс.

Ранее кризисный психолог Ольга Софьянова в пресс-центре НСН объяснила, что нервность и частые болезни ребенка могут указывать на то, что он подвергается травле в школе.

