В Госдуме предложили переводить школьников в спецучреждения за буллинг
В Госдуме предложили переводить школьников, которые регулярно занимаются травлей других детей, в спецучреждения или на домашнее обучение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета ГД по молодежной политике Артема Метелева.
По его словам, эти предложения являются одними из вариантов, которые сейчас находятся на финальном согласовании. Отмечается, что принять решение об установлении новых правил может комиссия по делам несовершеннолетних с участием школы и родителей.
Метелев объяснил, что законопроект о профилактике травли среди детей в том числе подразумевает «меры ответственности для тех, кто системно занимается травлей, с возможностью изменения их формата обучения». Депутат подчеркнул, что ребенок не должен держать в страхе школу и отравлять атмосферу для остальных учащихся, нарушая этим их права на образовательный процесс.
Ранее кризисный психолог Ольга Софьянова в пресс-центре НСН объяснила, что нервность и частые болезни ребенка могут указывать на то, что он подвергается травле в школе.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пользователи пожаловались на сбой в работе приложений трех банков и СБП
- Суд арестовал чиновника Минобороны Кожевникова по делу о взятках
- В Сети появилось видео последствий удара «Искандером» по Кривому Рогу
- В Красноярском крае ураганный ветер сорвал кровлю с крыш домов
- В Госдуме предложили переводить школьников в спецучреждения за буллинг
- После повтора рекорда Гретцки Овечкин обратился к россиянам
- Захарова: Рекомендация ФРГ по празднованию Победы является оскорблением РФ
- В Ульяновской области задержали двоих подозреваемых в убийстве 14-летней школьницы
- Над Донецком и Макеевкой сбили 28 беспилотников ВСУ
- ФСИН раскрыла еще 11 убийств «Битцевского маньяка» Пичушкина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru