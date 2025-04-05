В Госдуме предложили переводить школьников в спецучреждения за буллинг

В Госдуме предложили переводить школьников, которые регулярно занимаются травлей других детей, в спецучреждения или на домашнее обучение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета ГД по молодежной политике Артема Метелева.

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По его словам, эти предложения являются одними из вариантов, которые сейчас находятся на финальном согласовании. Отмечается, что принять решение об установлении новых правил может комиссия по делам несовершеннолетних с участием школы и родителей.

Метелев объяснил, что законопроект о профилактике травли среди детей в том числе подразумевает «меры ответственности для тех, кто системно занимается травлей, с возможностью изменения их формата обучения». Депутат подчеркнул, что ребенок не должен держать в страхе школу и отравлять атмосферу для остальных учащихся, нарушая этим их права на образовательный процесс.

Ранее кризисный психолог Ольга Софьянова в пресс-центре НСН объяснила, что нервность и частые болезни ребенка могут указывать на то, что он подвергается травле в школе.

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ФОТО: ТАСС / Егор Алеев
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