В Ульяновской области задержали двоих подозреваемых в убийстве 14-летней школьницы
В Ульяновской области по делу об убийстве 14-летней девочки задержали двух жителей села Тумкино. Об этом в своем Telegram-канале написала представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, их доставили в следственные органы. Согласно информации Telegram-канала «112», один из подозреваемых является несовершеннолетним. Предположительно, ему 16 лет.
4 апреля Волк сообщила, что в дежурную часть полиции обратилась жительница села Тумкино, которая в подвале своего дома обнаружила тело 14-летней дочери со следами насильственной смерти. По факту случившегося следственные органы СК РФ по Ульяновской области возбудили уголовное дело.
Ранее «Известия» сообщили, что в Екатеринбурге задержали мужчину, подозреваемого в похищении 15-летней девочки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru