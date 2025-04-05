В Ульяновской области задержали двоих подозреваемых в убийстве 14-летней школьницы

В Ульяновской области по делу об убийстве 14-летней девочки задержали двух жителей села Тумкино. Об этом в своем Telegram-канале написала представитель МВД России Ирина Волк.

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По ее словам, их доставили в следственные органы. Согласно информации Telegram-канала «112», один из подозреваемых является несовершеннолетним. Предположительно, ему 16 лет.

4 апреля Волк сообщила, что в дежурную часть полиции обратилась жительница села Тумкино, которая в подвале своего дома обнаружила тело 14-летней дочери со следами насильственной смерти. По факту случившегося следственные органы СК РФ по Ульяновской области возбудили уголовное дело.

Ранее «Известия» сообщили, что в Екатеринбурге задержали мужчину, подозреваемого в похищении 15-летней девочки.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ДетиШкольникиМВДУбийстваУльяновская Область

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