В Ульяновской области задержали двоих подозреваемых в убийстве 14-летней школьницы

По ее словам, их доставили в следственные органы. Согласно информации Telegram-канала «112», один из подозреваемых является несовершеннолетним. Предположительно, ему 16 лет.

4 апреля Волк сообщила, что в дежурную часть полиции обратилась жительница села Тумкино, которая в подвале своего дома обнаружила тело 14-летней дочери со следами насильственной смерти. По факту случившегося следственные органы СК РФ по Ульяновской области возбудили уголовное дело.

Ранее «Известия» сообщили, что в Екатеринбурге задержали мужчину, подозреваемого в похищении 15-летней девочки.