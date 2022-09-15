В США вновь заявили, что направляют оружие Киеву только для защиты территории

Так во внешнеполитическом ведомстве США прокомментировали возможность поставок Украине баллистических ракет ATACMS, которые могут преодолевать до 300 километров. В госдепе при этом не стали отвечать на вопрос о словах официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой о том, что поставки ракет большой дальности будут означать переход «красной черты».

Напомним, украинские власти намерены запросить у США ракеты ATACMS, танки, беспилотники и артиллерийские системы. Однако администрация президента США Джо Байдена считает, что уже поставляемые Украине виды вооружений достаточно эффективны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

