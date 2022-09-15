В США вновь заявили, что направляют оружие Киеву только для защиты территории

Власти Соединенных Штатов направляют вооружения Киеву только для защиты территории, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Госдепартамент.

CNN: США не готовы к поставкам баллистических ракет ATACMS на Украину

Так во внешнеполитическом ведомстве США прокомментировали возможность поставок Украине баллистических ракет ATACMS, которые могут преодолевать до 300 километров. В госдепе при этом не стали отвечать на вопрос о словах официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой о том, что поставки ракет большой дальности будут означать переход «красной черты».

Напомним, украинские власти намерены запросить у США ракеты ATACMS, танки, беспилотники и артиллерийские системы. Однако администрация президента США Джо Байдена считает, что уже поставляемые Украине виды вооружений достаточно эффективны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:ВооружениеСШАУкраина
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