В США вновь заявили, что направляют оружие Киеву только для защиты территории
Власти Соединенных Штатов направляют вооружения Киеву только для защиты территории, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Госдепартамент.
Так во внешнеполитическом ведомстве США прокомментировали возможность поставок Украине баллистических ракет ATACMS, которые могут преодолевать до 300 километров. В госдепе при этом не стали отвечать на вопрос о словах официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой о том, что поставки ракет большой дальности будут означать переход «красной черты».
Напомним, украинские власти намерены запросить у США ракеты ATACMS, танки, беспилотники и артиллерийские системы. Однако администрация президента США Джо Байдена считает, что уже поставляемые Украине виды вооружений достаточно эффективны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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