Русофобская выходка украинки обошлась американской компании в $20 тыс.

Жительница России посетила салон красоты в американском штате Иллинойс, однако работавшая там украинка отказалась ее обслуживать, сообщает Telegram-канал «Абзац».

Дисквалификацию фигуристки Валиевой назвали русофобией в действии

Тогда россиянка обратилась в суд, который расценил произошедшее как дискриминацию на почве русофобии. Судья, учтя все факты, присудил американской компании выплатить заявительнице 20 тыс. долларов в качестве компенсации за ее душевные страдания.

Ранее депутат Европарламента прибыл в Москву извиниться за русофобию на Западе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:СудыРоссиянеУкраинаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры