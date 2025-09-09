Русофобская выходка украинки обошлась американской компании в $20 тыс.
9 сентября 202503:32
Жительница России посетила салон красоты в американском штате Иллинойс, однако работавшая там украинка отказалась ее обслуживать, сообщает Telegram-канал «Абзац».
Тогда россиянка обратилась в суд, который расценил произошедшее как дискриминацию на почве русофобии. Судья, учтя все факты, присудил американской компании выплатить заявительнице 20 тыс. долларов в качестве компенсации за ее душевные страдания.
Ранее депутат Европарламента прибыл в Москву извиниться за русофобию на Западе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
