СМИ: Каналы губернаторов в Max редко собирают больше 5–10% от числа подписчиков в Telegram
Каналы губернаторов в мессенджере Max редко собирают больше 5–10% от числа подписчиков в Telegram, сообщают «Ведомости».
Наиболее успешная относительная миграция у врио главы Тамбовской области Евгения Первышова – 10,3%, однако в абсолютных цифрах это всего 1600 подписчиков, тогда как в Telegram их 15 тысяч 600. При этом контент чиновников в Max дублирует их публикации в Telegram без существенных различий в формате или стиле подачи.
Всего в мессенджере более 500 каналов с совокупной аудиторией более 3 млн пользователей. После завершения тестирования и отладки модерации создание каналов будет поэтапно открыто для всех пользователей.
Ранее в мессенджере Max заработал канал президента России Владимира Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
