СМИ: Каналы губернаторов в Max редко собирают больше 5–10% от числа подписчиков в Telegram

Наиболее успешная относительная миграция у врио главы Тамбовской области Евгения Первышова – 10,3%, однако в абсолютных цифрах это всего 1600 подписчиков, тогда как в Telegram их 15 тысяч 600. При этом контент чиновников в Max дублирует их публикации в Telegram без существенных различий в формате или стиле подачи.

Всего в мессенджере более 500 каналов с совокупной аудиторией более 3 млн пользователей. После завершения тестирования и отладки модерации создание каналов будет поэтапно открыто для всех пользователей.

Ранее в мессенджере Max заработал канал президента России Владимира Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

