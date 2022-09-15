CNN: США не готовы к поставкам баллистических ракет ATACMS на Украину

Администрация президента США Джо Байдена считает, что уже поставляемые Украине виды вооружений достаточно эффективны, сообщает CNN со ссылкой на источники.

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Собеседники телеканала утверждают, что Вашингтон пока не готов передавать Киеву баллистические ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 км.

«Официальные лица не считают, что ситуация на поле боя изменилась настолько, чтобы в ближайшее время проводить значительные изменения в стратегии, вопреки обращениям Украины в Пентагон о ракетных системах дальнего радиуса действия и танках», - отмечают источники.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены поставить Украине вооружение, в состав поставок войдут «артиллерия и продвинутые ракетные системы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Скриншот VANDENBERG AIR FORCE BASE
ТЕГИ:РакетыСпецоперацияВооружениеУкраинаСША
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