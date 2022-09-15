CNN: США не готовы к поставкам баллистических ракет ATACMS на Украину
Администрация президента США Джо Байдена считает, что уже поставляемые Украине виды вооружений достаточно эффективны, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Собеседники телеканала утверждают, что Вашингтон пока не готов передавать Киеву баллистические ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 км.
«Официальные лица не считают, что ситуация на поле боя изменилась настолько, чтобы в ближайшее время проводить значительные изменения в стратегии, вопреки обращениям Украины в Пентагон о ракетных системах дальнего радиуса действия и танках», - отмечают источники.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены поставить Украине вооружение, в состав поставок войдут «артиллерия и продвинутые ракетные системы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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