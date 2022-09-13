Киев запросила у Вашингтона дальнобойное оружие
Украинские власти намерены запросить у США ракеты ATACMS, танки, беспилотники и артиллерийские системы, сообщает The Wall Street Journal.
По данным газеты, всего в списке содержится 29 наименований. В нем говорится, что Киев просит дополнительное оружие для продолжения боевых действий. Также Украина просит две тысячи боеприпасов для ракетных систем залпового огня HIMARS и противокорабельных ракет Harpoon.
Издание отмечает, что бывшая советская республика хочет получить ракетные системы большой дальности и основные боевые танки, которые ранее американские власти отказались предоставлять Украине, чтобы не допустить ударов по территории России.
Напомним, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что США и их вассалы делают всё, чтобы затянуть конфликт на Украине. По его словам, ни помощь Запада, ни санкции, не помешают России достичь всех целей специальной военной операции.
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