Киев запросила у Вашингтона дальнобойное оружие

Украинские власти намерены запросить у США ракеты ATACMS, танки, беспилотники и артиллерийские системы, сообщает The Wall Street Journal.

Американский генерал призвал дать Киеву разрешение и оружие для удара по России

По данным газеты, всего в списке содержится 29 наименований. В нем говорится, что Киев просит дополнительное оружие для продолжения боевых действий. Также Украина просит две тысячи боеприпасов для ракетных систем залпового огня HIMARS и противокорабельных ракет Harpoon.

Издание отмечает, что бывшая советская республика хочет получить ракетные системы большой дальности и основные боевые танки, которые ранее американские власти отказались предоставлять Украине, чтобы не допустить ударов по территории России.

Напомним, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что США и их вассалы делают всё, чтобы затянуть конфликт на Украине. По его словам, ни помощь Запада, ни санкции, не помешают России достичь всех целей специальной военной операции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеСШАУкраина
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