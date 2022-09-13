По данным газеты, всего в списке содержится 29 наименований. В нем говорится, что Киев просит дополнительное оружие для продолжения боевых действий. Также Украина просит две тысячи боеприпасов для ракетных систем залпового огня HIMARS и противокорабельных ракет Harpoon.

Издание отмечает, что бывшая советская республика хочет получить ракетные системы большой дальности и основные боевые танки, которые ранее американские власти отказались предоставлять Украине, чтобы не допустить ударов по территории России.

Напомним, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что США и их вассалы делают всё, чтобы затянуть конфликт на Украине. По его словам, ни помощь Запада, ни санкции, не помешают России достичь всех целей специальной военной операции.

