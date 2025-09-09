Симоньян рассказала о перенесенной операции

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в Telegram, что вышла из наркоза после перенесенной операции и находится дома.

Симоньян сообщила об отсутствии улучшений в состоянии Кеосаяна

«Пару часов назад я вышла из наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите», — написала журналист.

Она выразила благодарность всем, кто переживал и молился за нее, указав, что «все дальнейшее — исключительно в руках господа».

Ранее Симоньян заявила, что медики диагностировали у нее тяжелое заболевание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
