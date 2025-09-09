Симоньян рассказала о перенесенной операции
Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в Telegram, что вышла из наркоза после перенесенной операции и находится дома.
«Пару часов назад я вышла из наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите», — написала журналист.
Она выразила благодарность всем, кто переживал и молился за нее, указав, что «все дальнейшее — исключительно в руках господа».
Ранее Симоньян заявила, что медики диагностировали у нее тяжелое заболевание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Симоньян рассказала о перенесенной операции
- Русофобская выходка украинки обошлась американской компании в $20 тыс.
- Прокуратура: Пассажиры «Уральских авиалиний» платили лишние 500 рублей за несуществующую услугу
- Чеченский омбудсмен: Украинки массово пишут Кадырову
- СМИ: В РПЦ призвали кидать яйца в плохих артистов
- Франция осталась без правительства
- ВСУ использовали ракеты Storm Shadow для ударов по Донецку и Макеевке
- СМИ: Высокие женщины начали уменьшать рост, чтобы найти себе спутника жизни.
- Внук Шарля де Голля хочет переехать в Россию
- СМИ: Самолеты иностранных собственников обошлись РФ минимум в 460 млрд рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru