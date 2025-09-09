Симоньян рассказала о перенесенной операции

«Пару часов назад я вышла из наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите», — написала журналист.

Она выразила благодарность всем, кто переживал и молился за нее, указав, что «все дальнейшее — исключительно в руках господа».

Ранее Симоньян заявила, что медики диагностировали у нее тяжелое заболевание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

