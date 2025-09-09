После налета ВСУ на Сочи погиб мужчина

Один из беспилотников взорвался рядом с автомобилем, водитель которого погиб. Его семье со стороны властей будет оказана необходимая помощь.

Кроме того, осколками посечены шесть частных домов. На месте работают экстренные службы.

Ранее над Крымом и Черным морем нейтрализовали 13 дронов ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

