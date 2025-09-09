СМИ: Банки до полугода затягивают закрытие клиентам счетов
В России банки существенно затягивают закрытие счетов россиян, сообщают «Известия».
Иногда это занимает месяцы, в ряде случаев доходит до года. На это массово жалуются граждане. Такие случаи участились из-за повышенного контроля за подозрительными операциями. Причем закрытие счета часто критически важно для клиента.
После его блокировки по антиотмывочному закону это единственная возможность получить деньги обратно, если финансовое учреждение долго не снимает заморозку. В ЦБ РФ заявили, что у участников рынка есть основания не доверять жалобам клиентов, потому что дропперы первым делом тоже обращаются во все инстанции.
Ранее российские банки приступили к анализу операций клиентов в банкоматах и к временному ограничению выдачи наличных при выявлении подозрительного поведения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
