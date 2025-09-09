Холодное лето стало причиной ранней осенней хандры у россиян
В России за два месяца спрос на услуги психологов вырос почти в четыре раза, сообщают «Известия».
Россияне жалуются на плохое настроение, апатию и тревожность. Причиной этого эксперты называют ухудшение погоды — с июля в Центральной России участились дожди. Тогда же начали расти продажи антидепрессантов. Август и вовсе выдался холодным — средняя дневная температура составила 18,5.
С начала текущего года в стране было реализовано около 13 млн упаковок антидепрессантов стоимостью 10,6 млрд руб., что на 36% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Наибольший спрос на антидепрессанты наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Вдвое, по сравнению с прошлым годом, увеличились продажи в Самарской и Калининградской областях.
Ранее врач рассказала, как отличить усталость от депрессии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru