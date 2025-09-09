Зеленский анонсировал удары по российской энергетике
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram, что украинские военные наносят удары по энергетике России и готовят новые в ответ на прошедшую ночную атаку по Украине.
«Россияне сейчас концентрируют снова удары против нашей энергетики. Конечно, ответы наши есть и будут», — заявил глава государства. Он отметил, что ВСУ также сосредоточатся на защите критической инфраструктуры страны.
Ранее мощный пожар произошел на Майдане в Киеве после массированного удара. Горело здание правительства Украины на Крещатике. Это был один из самых массированных ударов дронами и крылатыми ракетами по военной и промышленной инфраструктуре Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский анонсировал удары по российской энергетике
- Холодное лето стало причиной ранней осенней хандры у россиян
- Песков заявил, что Путин не может себе позволить отпуск
- После налета ВСУ на Сочи погиб мужчина
- СМИ: Банки до полугода затягивают закрытие клиентам счетов
- Симоньян рассказала о перенесенной операции
- Русофобская выходка украинки обошлась американской компании в $20 тыс.
- Прокуратура: Пассажиры «Уральских авиалиний» платили лишние 500 рублей за несуществующую услугу
- Чеченский омбудсмен: Украинки массово пишут Кадырову
- СМИ: В РПЦ призвали кидать яйца в плохих артистов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru