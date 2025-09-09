Зеленский анонсировал удары по российской энергетике

«Россияне сейчас концентрируют снова удары против нашей энергетики. Конечно, ответы наши есть и будут», — заявил глава государства. Он отметил, что ВСУ также сосредоточатся на защите критической инфраструктуры страны.

Ранее мощный пожар произошел на Майдане в Киеве после массированного удара. Горело здание правительства Украины на Крещатике. Это был один из самых массированных ударов дронами и крылатыми ракетами по военной и промышленной инфраструктуре Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

