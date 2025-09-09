Прокуратура: Пассажиры «Уральских авиалиний» платили лишние 500 рублей за несуществующую услугу

В московском аэропорту «Жуковский» пассажиры «Уральских авиалиний» платили лишние 500 руб. за несуществующую услугу, сообщает в Telegram Уральская транспортная прокуратура.

С ноября прошлого года по август 2025 года в воздушной гавани при оформлении ручной клади и багажа с пассажиров взимали так называемый сервисный сбор, придумав собственный соответствующий акт. При этом федеральными авиационными правилами подобные платежи не предусмотрены.

В результате вмешательства надзорного ведомства локальный акт отменен.

Как сообщает агентство «Москва», в авиакомпании указали, что установивший сбор агент не имеет отношения к перевозчику. Агент по поручению авиакомпании выполнял представительские функции в аэропорту.

Ранее Росавиация рекомендовала уволить топ-менеджеров «Уральских авиалиний», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

