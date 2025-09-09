Песков заявил, что Путин не может себе позволить отпуск
9 сентября 202505:18
Российский лидер Владимир Путин не может позволить себе уйти в отпуск, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Так он ответил на вопрос, как глава государства будет отмечать предстоящий день рождения 7 октября, и запланирован ли у него мини-отпуск.
«Нет, отпуск он, по сути, просто не может себе позволить», — указал пресс-секретарь.
Ранее Песков заявил, что российский лидер никогда не уходит в отпуск официально, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
