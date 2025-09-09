Пресс-секретарь Путина признал, что ему многократно звонили мошенники

Он указал, что пока ни разу не попадался на уловки мошенников. «Много лет уже звонят, много лет», — сказал пресс-секретарь президента. По его словам, у родственников бывали ситуации «прямо на грани», которые удалось пресечь.

Песков отметил рост уязвимости людей перед кибермошенниками. Отмечается, что с развитием цифровой среды уровень мошенничества растет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее стало известно, что паспорта усопших россиян используются мошенниками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

