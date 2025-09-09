Пресс-секретарь Путина признал, что ему многократно звонили мошенники
Официальный представитель Кремля РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС, что много раз сталкивался со звонками аферистов.
Он указал, что пока ни разу не попадался на уловки мошенников. «Много лет уже звонят, много лет», — сказал пресс-секретарь президента. По его словам, у родственников бывали ситуации «прямо на грани», которые удалось пресечь.
Песков отметил рост уязвимости людей перед кибермошенниками. Отмечается, что с развитием цифровой среды уровень мошенничества растет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что паспорта усопших россиян используются мошенниками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
