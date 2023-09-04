В США назвали бредом требование Зеленского вернуть Крым без боя
Идею украинского лидера Владимира Зеленского о подведении войск к границам Крыма для начала переговоров с Москвой о статусе полуострова раскритиковал ветеран Армии США Ноктис Дрейвен, сообщает телеканал «360».
Он призвал президента бывшей советской республики вспомнить о защите своей территории. «У вас даже нет возможности защитить Украину, не говоря уже о том, чтобы требовать российскую территорию», — отметил ветеран.
Намерение Зеленского отвоевать Крымский полуостров грозит ужасными последствиями для вооруженных сил страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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