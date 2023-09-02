Guardian: Украине придется отказаться от Крыма для членства в НАТО
Ради членства в НАТО Киеву придется отказаться от идеи вернуть Крым. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на бывшего офицера военной разведки Великобритании Фрэнка Ледвиджа.
Офицер делает вывод о том, что Западу требуется объединяющая цель в разрешении конфликта.
«И это не обязательно должно быть то, чего хочет Украина», – цитирует публикацию РИА Новости.
По мнению Ледвиджа, в НАТО уже начали необходимый процесс. Такой вывод разведчика основан на заявлении представителя альянса Стиана Йенссена, который сказал, что Украина может войти в НАТО после признания части территорий российскими.
Бывший офицер военной разведки Великобритании считает, что на фоне риска ядерной эскалации в Вашингтоне немного желающих «помогать Украине в возвращении Крыма», отмечает RT.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что украинские военные не смогут захватить Крым даже в случае прямого военного вмешательства НАТО. Эксперт подчеркнул, что полуостров имеет огромное значение для России, и любые угрозы захвата региона будут расценены как реальные, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru