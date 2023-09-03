RS: желание Зеленского захватить Крым закончится плохо для ВСУ

Авторы материала считают, что Вооруженные силы Украины никогда не смогут вернуть Крым под власть Киева. В публикации говорится, что аналитики на Западе активно обсуждают провал контрнаступления ВСУ.

Отмечается, что Россия может начать контратаку и выбить обескровленную украинскую армию из регионов, которые сейчас контролирует Киев.

Бывший офицер военной разведки Великобритании Фрэнк Ледвидж в беседе с The Guardian заявил, что для вступления в НАТО Украине придется отказаться от Крыма, сообщает «Радиоточка НСН».

