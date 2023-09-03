RS: желание Зеленского захватить Крым закончится плохо для ВСУ

Намерение президента Украины Владимира Зеленского отвоевать Крымский полуостров грозит ужасными последствиями для вооруженных сил страны, пишет издание Responsible Statecraft (RS).

Анонсированные удары. Украина совершила согласованные с Западом атаки Крымского моста

Авторы материала считают, что Вооруженные силы Украины никогда не смогут вернуть Крым под власть Киева. В публикации говорится, что аналитики на Западе активно обсуждают провал контрнаступления ВСУ.

Отмечается, что Россия может начать контратаку и выбить обескровленную украинскую армию из регионов, которые сейчас контролирует Киев.

Бывший офицер военной разведки Великобритании Фрэнк Ледвидж в беседе с The Guardian заявил, что для вступления в НАТО Украине придется отказаться от Крыма, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
ТЕГИ:КрымВладимир ЗеленскийУкраина

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