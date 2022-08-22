В Совфеде отвергли завершение спецоперации путем переговоров
Зеленский выдвигает совершенно непонятные ультиматумы, отметил в эфире НСН сенатор Сергей Цеков.
Завершить спецоперацию на Украине дипломатическим путем сейчас не получится, более половины граждан России ждут ее окончания именно путем победы, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трибунал над пленными украинскими военными может стать «последней чертой», после которой Киев не пойдет на переговоры с Москвой.
«Многих в России его заявления радуют, а не огорчают. Больше половины граждан России хотят быстрого окончания спецоперации, но за счет нашей победы, а не за счет каких-то переговоров с Украиной. Такие заявления как раз демонстрируют, что вряд ли Зеленский может продолжать руководить Украиной даже в условиях военного положения. Придумывать такие аргументы: если будет суд, последняя черта, пятое, десятое… Он до этого заявлял, что если референдум будет проведен на территории ЛДНР, то никаких переговоров не будет. Завершить спецоперацию дипломатическим путем сейчас невозможно», - сказал Цеков.
По его словам, власти Украины бояться суда над пленными украинскими военными, так как многие факты могут стать известными.
«Зеленский делает заявления часто под влиянием определенных настроений. Серьезно он свои выступления не готовит. Это даже не манипуляция, это показывает, что человек неглубокий и любит много говорить. Они боятся суда, потому что станут известны многие факты. Они не хотят, чтобы это все знали», - резюмировал Цеков.
Так, речь идет о предстоящем рассмотрении уголовного дела в отношении боевиков, взятых в плен в Мариуполе, в том числе на металлургическом заводе «Азовсталь». Еще 20 июля глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявляла, что ДНР активно работает с Луганской Народной Республикой над соглашением, которое утвердит устав международного трибунала над украинскими военными и наемниками.
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