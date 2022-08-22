В Совфеде отвергли завершение спецоперации путем переговоров

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трибунал над пленными украинскими военными может стать «последней чертой», после которой Киев не пойдет на переговоры с Москвой.

«Многих в России его заявления радуют, а не огорчают. Больше половины граждан России хотят быстрого окончания спецоперации, но за счет нашей победы, а не за счет каких-то переговоров с Украиной. Такие заявления как раз демонстрируют, что вряд ли Зеленский может продолжать руководить Украиной даже в условиях военного положения. Придумывать такие аргументы: если будет суд, последняя черта, пятое, десятое… Он до этого заявлял, что если референдум будет проведен на территории ЛДНР, то никаких переговоров не будет. Завершить спецоперацию дипломатическим путем сейчас невозможно», - сказал Цеков.

По его словам, власти Украины бояться суда над пленными украинскими военными, так как многие факты могут стать известными.