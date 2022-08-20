Шойгу объяснил спецоперацию угрозами со стороны Украины

«На протяжении восьми лет киевский режим совершал вопиющие преступления в отношении граждан ДНР и ЛНР. Погибли тысячи ни в чем не повинных людей, включая детей. (...) Киев взял курс на вступление в НАТО. Все это создало неприемлемые угрозы безопасности России», — отметил глава оборонного ведомства на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса.

Шойгу подчеркнул, решение президента Владимира Путина о проведении спецоперации с целью защиты жителей Донбасса от геноцида на этом фоне было единственно верным.

По словам главы Минобороны РФ, российские военные в первые дни СВО «столкнулись с бесчеловечной тактикой украинских формирований», которые использовали мирных жителей как живой щит.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что власти Украины официально объявили себя наследниками украинских националистов.

