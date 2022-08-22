Зеленский пригрозил России «последней чертой»
Украинский лидер Владимир Зеленский предупредил Россию о «последней черте» украинского конфликта, за которой Киев откажется от мирных переговоров. Об этом глава государства заявил в своем видеообращении.
По словам президента, скоро должен пройти судебный процесс над военнослужащими Украины, которые участвовали в боевых действиях в Мариуполе. Как отметил Зеленский, реакция Киева будет однозначной. По его словам, в этом случае «Россия отрежет себя от переговоров».
Ранее постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что в настоящее время никакой «практической платформы» для проведения встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет. Дипломат отверг предположения о возможности встречи между главами двух государств.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,1 млн+39 671 / сут.
Умерли
384 тыс.+64 / сут.
Выздоровели
18,3 млн+22 236 / сут.
- Зеленский пригрозил России «последней чертой»
- Шольц сообщил, как долго планирует оставаться канцлером Германии
- ООН: проблемы с доступом к продовольствию будут сохраняться как минимум до 2023 года
- Рябков: Вашингтон проводит в отношении России агрессивную политику
- Россия доставила в ДНР около 1 млн учебников
- Гатилов сообщил, почему невозможна встреча Путина и Зеленского
- Германия: запуск «Северного потока — 2» стал бы провалом Германии
- СМИ: Шольц сообщил Путину, что Украина не войдет в НАТО еще 30 лет
- В Москве и области продлен «оранжевый» уровень погодной опасности
- Видеокамеры не работали на парковке с автомобилем Дарьи Дугиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru