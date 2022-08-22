Зеленский пригрозил России «последней чертой»

По словам президента, скоро должен пройти судебный процесс над военнослужащими Украины, которые участвовали в боевых действиях в Мариуполе. Как отметил Зеленский, реакция Киева будет однозначной. По его словам, в этом случае «Россия отрежет себя от переговоров».

Ранее постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что в настоящее время никакой «практической платформы» для проведения встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет. Дипломат отверг предположения о возможности встречи между главами двух государств.

