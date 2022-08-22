Зеленский пригрозил России «последней чертой»

Украинский лидер Владимир Зеленский предупредил Россию о «последней черте» украинского конфликта, за которой Киев откажется от мирных переговоров. Об этом глава государства заявил в своем видеообращении.

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По словам президента, скоро должен пройти судебный процесс над военнослужащими Украины, которые участвовали в боевых действиях в Мариуполе. Как отметил Зеленский, реакция Киева будет однозначной. По его словам, в этом случае «Россия отрежет себя от переговоров».

Ранее постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что в настоящее время никакой «практической платформы» для проведения встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет. Дипломат отверг предположения о возможности встречи между главами двух государств.

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ФОТО: РИА Новости/
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВладимир Зеленский
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