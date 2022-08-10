Пушилин допустил, что трибунал над украинскими военными пройдет в Мариуполе

Международный трибунал над украинскими силовиками и иностранными бойцами, причастными к преступлениям в Донбассе, может пройти в Мариуполе до конца лета. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

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По словам политика, сейчас ведется активная подготовка к процессу.

«Сроки определяются нашими следственными органами. Задача — максимально открытое проведение трибунала», - цитирует Пушилина ТАСС.

Ранее глава ДНР заявлял, что министерство иностранных дел республики намерено привлечь к участию в трибунале представителей международной общественности, «чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений в том, что процесс максимально публичный и справедливый».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Батурин
ТЕГИ:ВоенныеДенис ПушилинУкраинаДНР
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