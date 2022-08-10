Пушилин допустил, что трибунал над украинскими военными пройдет в Мариуполе
Международный трибунал над украинскими силовиками и иностранными бойцами, причастными к преступлениям в Донбассе, может пройти в Мариуполе до конца лета. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
По словам политика, сейчас ведется активная подготовка к процессу.
«Сроки определяются нашими следственными органами. Задача — максимально открытое проведение трибунала», - цитирует Пушилина ТАСС.
Ранее глава ДНР заявлял, что министерство иностранных дел республики намерено привлечь к участию в трибунале представителей международной общественности, «чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений в том, что процесс максимально публичный и справедливый».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+16 325 / сут.
Умерли
383 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+13 092 / сут.
- В Госдуме призвали разработать федеральную программу по борьбе с алкоголизмом
- Число пострадавших при взрыве на аэродроме в Крыму выросло до 14
- В Новофедоровке ввели режим ЧС после взрывов на аэродроме
- Пушилин допустил, что трибунал над украинскими военными пройдет в Мариуполе
- Минобороны РФ заявило об уничтожении на Украине з/к «Гепард» и трёх самолётов
- В Центробанке предложили замораживать переводы россиян свыше 10 тысяч рублей
- Анастасия Ракова рассказала об открытии в Москве ещё трех поликлиник после капремонта
- В Волгограде одиннадцатилетняя девочка подожгла школу
- ЕС позволил Литве продолжать транзит угля в Калининград
- Хакеры Killnet атаковали сайт производителя систем HIMARS
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru