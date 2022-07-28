В СНБО заявили, что могут нанести удары по объектам в России

По его словам, при необходимости «ни у кого не дрогнет рука». «Более того, заявление нашего президента, что мы будем давать ответ именно по тем территориям, откуда это идет, яркое тому подтверждение», — заявил Данилов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что намерение украинских военных потопить Черноморский флот РФ и отвоевать Крым подтверждают оправданность российской специальной военной операции (СВО).

Заместитель председателя Госсовета Крыма Владимир Бобков заявил, что угрозы Гаврилова уничтожить ЧФ РФ и «отвоевать» Крым - «клоунада и агония».

