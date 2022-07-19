«Клоунада». В Крыму ответили на угрозы Киева «отвоевать» полуостров

Комментируя угрозы заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова уничтожить ЧФ РФ и «отвоевать» Крым он отметил, что это «клоунада и агония».

«Любые прожекты и высказывания, звучащие из уст киевских политиков, иначе как клоунадой, агонией назвать сложно. О том, что Черноморский флот России не должен существовать, столетиями говорили куда более состоятельные политики, чем любой современный украинский клоун», - подчеркнул он.

Бобков добавил, что попытки нанести поражение ЧФ РФ предпринимались и ранее, однако флот «прошёл через столетия и только укреплялся».

Ранее Гаврилов в интервью The Times заявил, что Киев готовится потопить Черноморский флот с помощью западного оружия и занять Крым, сообщает RT.

