«Клоунада». В Крыму ответили на угрозы Киева «отвоевать» полуостров

Заместитель председателя Госсовета Крыма Владимир Бобков заявил, что Черноморский флот РФ (ЧФ РФ) - это явление, сложившееся в XVIII веке, сообщает NEWS.ru.

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Комментируя угрозы заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова уничтожить ЧФ РФ и «отвоевать» Крым он отметил, что это «клоунада и агония».

«Любые прожекты и высказывания, звучащие из уст киевских политиков, иначе как клоунадой, агонией назвать сложно. О том, что Черноморский флот России не должен существовать, столетиями говорили куда более состоятельные политики, чем любой современный украинский клоун», - подчеркнул он.

Бобков добавил, что попытки нанести поражение ЧФ РФ предпринимались и ранее, однако флот «прошёл через столетия и только укреплялся».

Ранее Гаврилов в интервью The Times заявил, что Киев готовится потопить Черноморский флот с помощью западного оружия и занять Крым, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияКрымУкраинаЧерноморский Флот РФ
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