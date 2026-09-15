Сейчас в сфере общепита происходит коррекция: рестораны, открывшиеся на подъеме в 2022-2024 годах авансом, не выдерживают и закрываются, как и те, что за 10 лет не попытались хоть как-то обновиться. Об этом НСН рассказал основатель и гендиректор сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.

Российский рынок общепита продолжает испытывать трудности из-за падения посещаемости заведений. За восемь месяцев 2026 года число ликвидаций бизнеса выросло почти на 30% в годовом выражении, в то время как регистраций новых компаний — на 13,6%, передает «Коммерсант». Отмечается, что заметная часть вновь открытых юрлиц может быть результатом дробления бизнеса со стороны рестораторов и развития крупных сетей через франшизы. Гончаров заявил, что дробление бизнеса тут ни при чем.

«Режимы налогообложения не менялись. Поэтому какой смысл дробиться, если уже все было давно раздроблено? Крупный бизнес, который может дробиться, работает в таком режиме налогообложения, который не способствует не то что развитию, а даже может привести предприятие в убыток. Поэтому и есть вот это дробление. А вот насчет этих 14% — это просто обычное развитие, не только франчайзинг. Но то, что закрывается больше, это как раз коррекция рынка. Потому что в 2022-2024 годах люди ускоренными темпами переходили на питание вне дома. Но в 2025 рост рынка замедлился и началась стагнация. Из-за этого те рестораны, которые открылись немножко авансом, вынуждены закрываться», — рассказал он.