Зеленский уволил замсекретаря СНБО Украины Демченко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Руслан Демченко был уволен с должности первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны, сообщает пресс-служба украинского лидера.

Приказом Зеленского отстранена от должность генпрокурор Украины

Причина увольнения не уточняется. Украинские СМИ, со ссылкой на советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка, пишут, что Демченко отправлен в отставку по состоянию здоровья, так как «нуждается в серьёзном лечении».

Ранее Зеленский назначил пять новых начальников в управлении Службы безопасности Украины (СБУ) разных регионов страны, сообщает RT.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:УвольнениеУкраинаВладимир Зеленский
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