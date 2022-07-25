Зеленский уволил замсекретаря СНБО Украины Демченко
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Руслан Демченко был уволен с должности первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны, сообщает пресс-служба украинского лидера.
Причина увольнения не уточняется. Украинские СМИ, со ссылкой на советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка, пишут, что Демченко отправлен в отставку по состоянию здоровья, так как «нуждается в серьёзном лечении».
Ранее Зеленский назначил пять новых начальников в управлении Службы безопасности Украины (СБУ) разных регионов страны, сообщает RT.
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