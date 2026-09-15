Посла РФ вызвали в МИД Дании из-за обстрела военного вертолета
Посол РФ в Дании Владимир Барабин был вызван в МИД скандинавского государства. Об этом сообщает пресс-служба датского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что посла вызвали из-за обстрела сигнальными ракетами вертолёта ВВС Дании, проводившего «плановую фотосъемку» российского фрегата в Балтийском море у города Гедсера. Инцидент в министертстве назвали «совершенно неприемлемым».
Барабин, в свою очередь, указал, что Москва внимательно изучит все обстоятельства произошедшего. Также посол отметил, что это не первый случай, когда вертолёты ВВС Дании совершают опасные манёвры вблизи российских военных кораблей.
«Потребовал от датской стороны принятия необходимых мер... чтобы исключить повторения подобных инцидентов... и вручил соответствующую ноту», - добавил он.
Ранее Молдавия решила отозвать своего посла в России Лилиана Дария для консультаций после инцидента с падением беспилотника в районе Штефан-Водэ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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