Песков прокомментировал планы Киева уничтожить ЧФ и отвоевать Крым
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что намерение украинских военных потопить Черноморский флот РФ и отвоевать Крым подтверждают оправданность российской специальной военной операции (СВО), сообщает ТАСС.
Комментируя заявления замглавы украинского Минобороны Владимира Гаврилова он отметил, что только с помощью СВО «можно избавить Украину от подобных представителей руководства».
«Подобные заявления, которые содержат притязания на российскую территорию, лишний раз говорят о правильности и абсолютной оправданности специальной военной операции, ибо только такими средствами можно избавить Украину от подобных представителей руководства», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее заместитель председателя Госсовета Крыма Владимир Бобков заявил, что угрозы Гаврилова уничтожить ЧФ РФ и «отвоевать» Крым - «клоунада и агония».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru