Песков прокомментировал планы Киева уничтожить ЧФ и отвоевать Крым

Комментируя заявления замглавы украинского Минобороны Владимира Гаврилова он отметил, что только с помощью СВО «можно избавить Украину от подобных представителей руководства».

«Подобные заявления, которые содержат притязания на российскую территорию, лишний раз говорят о правильности и абсолютной оправданности специальной военной операции, ибо только такими средствами можно избавить Украину от подобных представителей руководства», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее заместитель председателя Госсовета Крыма Владимир Бобков заявил, что угрозы Гаврилова уничтожить ЧФ РФ и «отвоевать» Крым - «клоунада и агония».