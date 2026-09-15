Процесс закрытий ресторанов в четвертом квартале 2026 года замедлится, так как это традиционно прибыльный сезон, однако потом процесс может возобновиться и усилиться. Об этом НСН рассказал основатель и гендиректор сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.

Российский рынок общепита продолжает испытывать трудности из-за падения посещаемости заведений. За восемь месяцев 2026 года число ликвидаций бизнеса выросло почти на 30% в годовом выражении, в то время как регистраций новых компаний — на 13,6%, передает «Коммерсант». Отмечается, что заметная часть вновь открытых юрлиц может быть результатом дробления бизнеса со стороны рестораторов и развития крупных сетей через франшизы. Гончаров раскрыл, что ждет ресторанную сферу в ближайшем будущем.