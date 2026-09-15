Ресторатор пообещал пик закрытий кафе в первом квартале 2027 года

Михаил Гончаров раскрыл НСН, что если ситуация в макроэкономике никак не поменяется, роста инвестиций не случится, то начало 2027 года станет апогеем закрытий точек общепита.

Процесс закрытий ресторанов в четвертом квартале 2026 года замедлится, так как это традиционно прибыльный сезон, однако потом процесс может возобновиться и усилиться. Об этом НСН рассказал основатель и гендиректор сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.

Российский рынок общепита продолжает испытывать трудности из-за падения посещаемости заведений. За восемь месяцев 2026 года число ликвидаций бизнеса выросло почти на 30% в годовом выражении, в то время как регистраций новых компаний — на 13,6%, передает «Коммерсант». Отмечается, что заметная часть вновь открытых юрлиц может быть результатом дробления бизнеса со стороны рестораторов и развития крупных сетей через франшизы. Гончаров раскрыл, что ждет ресторанную сферу в ближайшем будущем.

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«Количество гостей снижается во всех сегментах, начиная от быстрого питания и заканчивая самыми дорогими ресторанами. А за счет повышения цен от 5% до 15% происходит коррекция этого оборота. Но есть рестораны, которые потеряли 20-25% гостей. Такая потеря не может быть компенсирована повышением цен. Я думаю, что конец года будет лучше, потому что традиционно октябрь, ноябрь, декабрь это сильные месяцы в году. Людям выплачиваются годовые премии, становится прохладно, им хочется уютно посидеть в ресторанчиках. Поэтому я думаю, что в четвертом квартале, скорее всего, процесс закрытий притормозится. Пик закрытий, вероятно, будет в первом квартале 2027 года. Но, опять же, при условии, что не будет каких-то изменений в макроэкономике. Если будет рост инвестиций, развитие, то, конечно, закрытий не будет», — отметил он.

Ранее Гончаров заявил НСН, что сейчас закрываются в основном старые рестораны, которые не смогли обновить ни концепцию, ни меню.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
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