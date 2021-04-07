«Война сто раз кончится!» Украину призвали не рассчитывать на НАТО в Донбассе
Белый дом ушел от ответа, готова ли Украина к вступлению в НАТО. Киев надеется на поддержку альянса в Донбассе, но её, по всей видимости, не будет, говорят эксперты.
Белый дом не дает прямого ответа, видит ли Украину членом НАТО. Как отметила пресс-секретарь Джен Псаки на брифинге, решение должен принимать сам альянс, а не Вашингтон. Журналисты уточняли, поднимался ли этот вопрос по время телефонного разговора между президентами Владимиром Зеленским и Джо Байденом.
В ответ Псаки подчеркнула, что Украина давно стремится в НАТО. «Этот вопрос поднимался в ряде разговоров с официальными лицами США в течение нескольких лет», - отметила пресс-секретарь Белого дома, не став давать прямого ответа на поставленный вопрос.
Украина хочет попасть в НАТО всеми силами, чтобы, как выразился главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак, «укрепить альянс, потому что украинская армия стала «настоящим щитом» Европы.
Хомчак назвал страну «активным контрибьютором евроатлантической безопасности».
Схожей точки зрения придерживается и министр обороны Андрей Таран, который считает Украину «мощным форпостом на восточном фланге» НАТО.
В России с такой формулировкой категорически не согласны. Военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» категорически отверг тезис о готовности Киева к вступлению НАТО.
«Современная украинская армия – мощная армия третьего мира. Это не армия страны НАТО. И связано это, прежде всего, со специфическими натовскими фишками – это системы управления, связи, координации действий. Стандарты НАТО – это не просто "самое понтовое, и всё". Это целая система внутреннего взаимодействия, обменом разведданными, прохождением команд, управлением и так далее. При чем тут Украина и при чем тут НАТО?», - сказал Норин.
Он объяснил, что вооружение Украины - почти полностью российское или советское ,и встроить его в систему управления и логистики НАТО практически невозможно.
В условиях обострения конфликта в Донбассе Украина ожидает помощи своих западных покровителей. В телефонном разговоре с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что членство его страны в НАТО является единственным путем к окончанию войны в Донбассе, а «план действий по подготовке к членству в НАТО станет настоящим "сигналом для РФ"».
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН заявил, что России нужно раз и навсегда «закрыть вопрос» Донбасса.
«Украина сегодня – плацдарм для агрессии против нашей страны. Если мы хотим, чтобы американский флот располагался в украинской бухте, то можем сидеть и ждать. Но надо ли? Я вообще не понимаю, почему Россия боится признавать независимость ЛНР и ДНР, если никто в ее составе не признает Крым. Я не знаю, в каком контексте российская армия вмешается, если она вмешается. Можно же по-разному сделать – можно «котлы» организовывать, а можно сделать так, что сама украинская армия не будет существовать, а новую создать потом нельзя будет много лет » - задался вопросом депутат.
Более того, уверен военный историк Евгений Норин, натовские войска вводить не будут.
«Поставки вооружения – тоже своеобразная тема, потому что вооружения бессмысленно поставлять без обученного персонала, запчастей и подобного. Вы же не можете просто привезти "Джавелины", а они там сами всех подобьют. Это надо обучать расчеты, а это недели, может месяцы. За это время вся война закончится сто раз. Поэтому все, что страны НАТО хотели сделать для Украины, они уже сделали», - отметил Норин.
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков ранее сказал на пресс-конференции НСН, что при активном участии России война в Донбассе закончится всего за месяц.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что обострение конфликта в Донбассе нужно Украине лишь для того, чтобы ускорить рассмотрение Брюсселем заявки на участие страны в НАТО.
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