«Война сто раз кончится!» Украину призвали не рассчитывать на НАТО в Донбассе

Белый дом не дает прямого ответа, видит ли Украину членом НАТО. Как отметила пресс-секретарь Джен Псаки на брифинге, решение должен принимать сам альянс, а не Вашингтон. Журналисты уточняли, поднимался ли этот вопрос по время телефонного разговора между президентами Владимиром Зеленским и Джо Байденом.

В ответ Псаки подчеркнула, что Украина давно стремится в НАТО. «Этот вопрос поднимался в ряде разговоров с официальными лицами США в течение нескольких лет», - отметила пресс-секретарь Белого дома, не став давать прямого ответа на поставленный вопрос.

Украина хочет попасть в НАТО всеми силами, чтобы, как выразился главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак, «укрепить альянс, потому что украинская армия стала «настоящим щитом» Европы.

Хомчак назвал страну «активным контрибьютором евроатлантической безопасности».

Схожей точки зрения придерживается и министр обороны Андрей Таран, который считает Украину «мощным форпостом на восточном фланге» НАТО.

В России с такой формулировкой категорически не согласны. Военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» категорически отверг тезис о готовности Киева к вступлению НАТО.

«Современная украинская армия – мощная армия третьего мира. Это не армия страны НАТО. И связано это, прежде всего, со специфическими натовскими фишками – это системы управления, связи, координации действий. Стандарты НАТО – это не просто "самое понтовое, и всё". Это целая система внутреннего взаимодействия, обменом разведданными, прохождением команд, управлением и так далее. При чем тут Украина и при чем тут НАТО?», - сказал Норин.

Он объяснил, что вооружение Украины - почти полностью российское или советское ,и встроить его в систему управления и логистики НАТО практически невозможно.