В Минобороны РФ заявили, что по пунктам дислокации бригад противника нанесено 14 ударов

Оперативно-тактическая авиация России нанесла 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации противника, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Вертолеты Ми-35 и Ка-5 группировки «Центр» нанесли удары по опорникам ВСУ

Удары были нанесены у населенных пунктов Песчаная, Стельмаховка, Першетравневое, Петропавловка и Степовая Новоселовка.

Ранее Вооруженные силы РФ нанесли удар по местам производства боеприпасов ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:Российская АрмияВСУСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры