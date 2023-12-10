В Минобороны РФ заявили, что по пунктам дислокации бригад противника нанесено 14 ударов
10 декабря 202309:01
Оперативно-тактическая авиация России нанесла 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации противника, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Удары были нанесены у населенных пунктов Песчаная, Стельмаховка, Першетравневое, Петропавловка и Степовая Новоселовка.
Ранее Вооруженные силы РФ нанесли удар по местам производства боеприпасов ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru