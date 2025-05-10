СМИ: Глава британских ВМС ушел в отставку из-за измены жене
Командующий британским Королевским военно-морским флотом Бен Ки досрочно ушел в отставку на фоне расследования его романа с подчиненной. Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на источники.
По данным издания, министерство обороны Великобритании расследует отношения адмирала с одной из сотрудниц флота. После начала разбирательства Ки, который планировал уйти в отставку в июне, досрочно покинул должность. Исполнять обязанности командующего будет вице-адмирал Мартин Коннелл.
Бену Ки 59 лет, он женат и воспитывает троих детей.
Между тем в России предложили создать реестр женатых граждан, который будет доступен на портале «Госуслуги», для борьбы с изменами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru