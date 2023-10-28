Вертолеты Ми-35 и Ка-5 группировки «Центр» нанесли удары по опорникам ВСУ
Ударные вертолеты Ми-35 и Ка-52 группировки войск «Центр» ударили по живой силе и опорным пунктам ВСУ в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Как отметил командир вертолетного звена с позывным «Псих», экипажи выполнили боевую задачу.
«Также у нас есть тепловизионные каналы, поэтому для нас ничего не изменилось. Противник также хорошо маскируется, но мы находим свои цели», — рассказал военный.
Вертолетчики ЦВО проводят работу по целям противника круглосуточно. Воздушные суда атакуют неуправляемыми ракетами С-8 по объектам, выявленным передовыми разведывательными группами. Работа проходит с кабрирования, это повышает дальность полета снаряда и почти исключает возможность входа машины в зону активной работы ПВО противника.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Байден: США готовы к «дальнейшим действиям» из-за атак проиранских групп
- Во Владивостоке загорелся лесной массив на площади 3 км
- Вертолеты Ми-35 и Ка-5 группировки «Центр» нанесли удары по опорникам ВСУ
- AP: США и КНР достигли договоренности о встрече Байдена и Си Цзиньпина
- СМИ: Подозреваемого в массовой стрельбе в штате Мэн нашли мертвым
- Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в акватории Байкала
- СМИ: При обстреле жилого дома в Газе погибли более 100 человек
- Салливан и Ван И обсудили двусторонние отношения, Израиль и Украину
- Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу у восьми отравившихся в кафе в Петербурге
- Глава МИД Ирана пригрозил открытием новых фронтов против США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru