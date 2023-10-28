Вертолеты Ми-35 и Ка-5 группировки «Центр» нанесли удары по опорникам ВСУ

Как отметил командир вертолетного звена с позывным «Псих», экипажи выполнили боевую задачу.

«Также у нас есть тепловизионные каналы, поэтому для нас ничего не изменилось. Противник также хорошо маскируется, но мы находим свои цели», — рассказал военный.

Вертолетчики ЦВО проводят работу по целям противника круглосуточно. Воздушные суда атакуют неуправляемыми ракетами С-8 по объектам, выявленным передовыми разведывательными группами. Работа проходит с кабрирования, это повышает дальность полета снаряда и почти исключает возможность входа машины в зону активной работы ПВО противника.

