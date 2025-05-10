США предложили помощь Пакистану в урегулировании конфликта с Индией
США предложили Пакистану свою помощь в урегулировании конфликта с Индией. Об этом сообщили в американском Госдепартаменте.
Отмечается, что госсекретарь США Марко Рубио провел разговор с главнокомандующим пакистанской армией генералом Асимом Муниром.
«Он продолжил призывать обе стороны к поиску путей по деэскалации и предложил помощь США для старта конструктивных переговоров во избежание будущих конфликтов», - отметили в Госдепе.
Между тем Пакистан начал военную операцию против Индии «Баньян уль-Марсус» («Стена, покрытая свинцом») в ответ на индийское нападение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru