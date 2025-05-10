СМИ: США вновь начали поставлять в Россию косметику

США возобновили поставки косметики в Россию. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные американской статслужбы.

Отмечается, что в феврале Соединенные Штаты поставили такой продукции на $15,8 тысячи, в марте - на $504 тысячи. Это стало наибольшим значением за три года.

По данным агентства, в РФ ввозили из США румяна ($493,6 тысячи), лаки и уход для ногтей ($10 тысяч).

Ранее стало известно, что товарооборот Москвы и Вашингтона вырос в 1,5 раза за март и достиг максимальных за два года $573 млн.

